NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Vor dem Hintergrund der gesunkenen Erwartungen habe der Elektroautobauer überwiegend erfreulich abgeschnitten, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Details zur angekündigten Einführung neuer Modelle auf der Basis bestehender Produktionslinien habe Tesla aber verweigert. Anders als der chinesische Konkurrent BYD könnten die Amerikaner in diesem Bereich noch keine Erfolge vorweisen, erst recht nicht in einem so kurzen wie dem avisierten Zeitraum./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 04:15 / UTC

US88160R1014