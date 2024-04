Die Kosten für den Anbau gestreifter Wassermelonen pro Hektar in Almería sind in den letzten vier Saisons um insgesamt 5.587 EUR gestiegen, berichtet Hortoinfo.es. Dies entspricht einem Anstieg von 16.184 EUR pro Hektar in der Saison 2019/2020 auf insgesamt 21.771 EUR pro Hektar in der Saison 2022/2023. Bildquelle: Pixabay Der größte Anstieg ist im Bereich Dünger...

