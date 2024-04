Die Situation am österreichischen Zwiebelmarkt bleibt unausgeglichen. Nachwievor steht dem reichlichen Angebot eine ruhige Nachfrage, sowohl am Inlands- als auch am Exportmarkt, gegenüber. Dabei drängen vor allem qualitativ schwache Partien auf einen raschen Verkauf. Diese lassen sich aber kaum mehr bzw. nur mit entsprechenden Preiszugeständnissen vermarkten....

