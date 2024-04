Entscheidend für den festen Kurs gestern: SAPs aktueller Cloud-Auftragsbestand - ein Indikator für die in den nächsten 12 Monaten zu verbuchenden Umsätze - stieg bei konstanten Währungen um 28 % auf 14,2 Mrd. €. Es ist das schnellste Wachstum für SAP in diesem Bereich, das jemals gemessen wurde. In diesem Jahr kündigte SAP allerdings auch Rabatte von bis zu 50 % für bestehende Kunden an, um den Übergang zu Abonnementmodellen zu beschleunigen, die zu höheren durchschnittlichen Ausgaben pro Kunde führen. Der Gesamtumsatz lag im Rahmen der Erwartungen. Das KGV 36 für 2024 sinkt auf 27,5 per 2025.



