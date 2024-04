EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis

Delivery Hero gibt starke Q1-Ergebnisse bekannt und treibt seine Strategie mit Fokus auf profitables Wachstum und Cash-Generierung weiter voran



Quartalsmitteilung Q1 2024 Delivery Hero gibt starke Q1-Ergebnisse bekannt und treibt seine Strategie mit Fokus auf profitables Wachstum und Cash-Generierung weiter voran GMV-Wachstum von 8% YoY 1 und Umsatzwachstum von 21% YoY 1 . Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 18-21% YoY 1 (vorher 15-17% YoY 1 )

und Umsatzwachstum von 21% YoY . Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 18-21% YoY (vorher 15-17% YoY ) Bruttogewinnmarge um +60 Basispunkte auf 7,7% im Jahresvergleich gestiegen

Glovo mit großen Fortschritten in Richtung Profitabilität, positives bereinigtes EBITDA in H2 2024 erwartet

Erfolgreiche Refinanzierung stärkt Liquidität der Gesellschaft mit Pro-forma-Barmittel in Höhe von EUR 1,8 Mrd. 2

Delivery Hero setzt Fokus seiner Strategie weiterhin auf Optimierung seiner geographischen Ausrichtung, Rationalisierung des Dmart-Portfolios und weitere Stärkung globaler Services zur Verbesserung von Kosten und Leistung Berlin, 25. April 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", die "Gesellschaft" oder die "Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute starke Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 vorgelegt. Delivery Hero bestätigt damit die erfolgreiche Umsetzung seiner Strategie mit Fokus auf profitables Wachstum, Cash-Generierung und disziplinierte Kapitalallokation. Die Gesellschaft erzielte eine starke Umsatzentwicklung mit einem GMV-Wachstum von 8%1 im Jahresvergleich und einem zweistelligen Umsatzwachstum von 21% im Jahresvergleich1. Angesichts des beschleunigten Umsatzwachstums im ersten Quartal 2024 hat das Unternehmen seine Umsatzprognose von zuvor 15-17%1 auf 18-21%1 erhöht. Die Bruttogewinnmarge verzeichnete einen weiteren Anstieg um +60 Basispunkte auf 7,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesellschaft bestätigte außerdem, auf Kurs zu sein, im Geschäftsjahr 2024 ein bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Mio. und einen positiven Free Cashflow zu erzielen. Im März hat Delivery Hero erfolgreich eine Refinanzierungsmaßnahme abgeschlossen und so seine Kapitalstruktur optimiert und das Fälligkeitsprofil seiner Verbindlichkeiten verbessert. Als Ergebnis der Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalstruktur verfügt Delivery Hero über eine Pro-forma-Cash2 Position in Höhe von EUR 1,8 Mrd. Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: "Wir sind stark in das Jahr 2024 gestartet. Wir setzen unsere Strategie mit Fokus auf profitables Wachstum und Cashflow-Generierung weiter konsequent um, und verstärken gleichzeitig unseren Fokus auf den Aufbau klarer Führungspositionen in unserem Portfolio." Glovo und Dmarts mit großen Fortschritten auf dem Weg zur Profitabilität Glovo entwickelte sich weiter mit hohem Tempo in Richtung Profitabilität und hat gleichzeitig seine Position als Marktführer weiter ausgebaut. Das Unternehmen bestätigte, dass Glovo voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 ein positives bereinigtes Ergebnis erzielen wird. Innerhalb des Segments Integrated Verticals setzte die Gesellschaft die Optimierung des Dmart-Portfolios fort und verzeichnete 895 Dmarts im ersten Quartal 2024. Als Ergebnis dieser disziplinierten Kapitalallokation wird erwartet, dass sich das Dmart-Geschäft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 dem Break-even auf Basis des bereinigten EBITDA annähert. Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: "Die Finanzergebnisse aus dem ersten Quartal unterstreichen unseren Fortschritt auf dem Weg zur Profitabilität bei gleichzeitig starkem Umsatzwachstum, was zu einer Anhebung unserer Umsatzprognose für das Gesamtsegment für 2024 führt. Unser Fokus bleibt auf dem Zusammenspiel von Wachstum und Profitabilität mit dem Ergebnis eines positiven Cashflows." Delivery Hero - Prognose Geschäftsjahr 2024 Bruttowarenwert (GMV) 7-9% YoY1 Gesamtumsatz der Segmente 18-21% YOY1 [vorher 15-17% YoY] Bereinigtes EBITDA EUR 725-775 Mio. Free Cash Flow Positiv

Delivery Hero - wesentliche Leistungsindikatoren Q1 20243 Q1 2023 Q1 2024 EUR

Mio. EUR

Mio. GMV-Konzern (KW), exkl. Effekte aus Hyperinflation 12,132.5 %YoY Wachstum (KW) 8.3% GMV-Konzern 11.198,9 11.789,3 %YoY Veränderung (BW) 1,5% 5,3% %YoY Veränderung (KW) 2,1% 8,9% Asia 6.462,1 6.135,8 MENA 2.254,8 2.745,5 Europe 1.809,5 2.132,5 Americas 672,5 775,6 Integrated Verticals 531,0 648,3 Gesamtumsatz des Segmente - Konzern (KW), exkl. Effekte aus Hyperinflation 3.019,1 %YoY Veränderung (KW) 21% Gesamtumsatz der Segmente - Konzern 2.494,2 2.951,2 %YoY Veränderung (BW) 11,8% 18,3% %YoY Veränderung (KW) 12,2% 22% Asia 924,1 1.002,4 MENA 593,9 757,2 Europe 351,5 440,7 Americas 176,6 209,9 Integrated Verticals 503,4 631,3 Konzerninterne Verrechnungen4 (55,3) (90,3) Ber. EBITDA - - Ber. EBITDA-/GMV-Marge % - -

Anmerkungen: Alle in dieser Mitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Informationen.

1 GMV-Wachstum und Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. 2 Barmittelbestand zum 31. Dezember 2023 bereinigt um die Veräußerung von Deliveroo-Aktien, die Aufstockung von Laufzeitdarlehen und die Rückzahlung von Wandelanleihen. Ohne Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von EUR 2,2 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2023. 3 Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Europe, MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien, Ghana, Libanon, und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs. 4 Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden. ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com. PRESSEKONTAKT Unternehmens- und Finanzkommunikation press@deliveryhero.com INVESTOR RELATIONS KONTAKT Christoph Bast Leiter der Abteilung Investor Relations ir@deliveryhero.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



