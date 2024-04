Ems - Der Spezialchemiekonzern Ems-Chemie hat im ersten Quartal 2024 weniger umgesetzt. Die Guidance für das Gesamtjahr wurde jedoch bestätigt. In den Monaten Januar bis März sanken die Verkäufe bei Ems-Chemie um 11,3 Prozent auf 545 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkurse hätte das Minus bei 6,8 Prozent gelegen. Dabei war der Umsatz in beiden Geschäftsbereichen rückläufig. Das Minus fiel bei den ...

