Die Aktie des Automatisierungsspezialisten ServiceNow fällt, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr leicht nach unten korrigiert hat.Um 1.300 Prozent hat sich die Aktie von ServiceNow, einem Spezialisten für künstliche Intelligenz sowie für die Automatisierung von Arbeitsprozessen, in den vergangenen zehn Jahren steigern können. Zum Vergleich kletterte der US-Gesamtmarktindex S&P 500 im selben Zeitraum um 226 Prozent. Am Erfolg hatte niemand geringeres als CEO Bill McDermott großen Anteil. Der Name dürfte Anlegern im Zusammenhang mit dem deutschen Software- und Cloud-Spezialisten SAP ein Begriff sein, hier hatte McDermott zwischen 2010 und 2019 den Vorstandsvorsitz inne. …