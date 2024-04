Nach zuletzt zwei guten Tagen mussten der DAX am Mittwoch wieder Federn lassen. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 18.088,70 Zählern aus dem Handel. Kräftige nachbörsliche Kursabschläge von Meta und IBM drücken derweil auf die Stimmung am Gesamtmarkt. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen weitere 0,3 Prozent tiefer auf 18.037 Zähler.Im Fokus stehen am heutigen Donnerstag aber auch zahlreiche Quartalszahlen deutscher Unternehmen. Es berichten BASF, Symrise und die Deutsche Bank ...

