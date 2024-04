Apple konzentriert sich verstärkt auf die Märkte in Südostasien, um die Abhängigkeit von China als zentralen Produktionsstandort zu verringern, während das Unternehmen gleichzeitig Indien als nächsten großen Wachstumsmarkt ins Auge fasst. Besonders in Vietnam, Indonesien und Singapur versucht der Technologiekonzern, Produktionskapazitäten aufzubauen, um gegenüber potenziellen zukünftigen Herausforderungen in China gewappnet zu sein. Die Umstrukturierung des Unternehmens kommt zu einer Zeit, in der sich die Beziehungen zwischen den USA und China weiter zuspitzen, was die Lieferkette des Konzerns gefährden könnte. Gleichzeitig sieht sich Apple mit einem langsameren iPhone-Absatz in China konfrontiert - ein Markt, der bereits als weitgehend gesättigt gilt. Indien hingegen verspricht mit seiner wachsenden Mittelschicht eine neue [...]

