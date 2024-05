Wochenrückblick - Keine Zinssenkung und gute Zahlen von Apple

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der abgelaufenen Börsenwoche erreichten uns spannende Nachrichten sowohl von der Unternehmenswelt als auch von der Konjunktur.



Inflation in Deutschland bleibt stabil



Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Montag die vorläufige Inflationsrate für den April. Der Anstieg des Preisniveaus befindet sich jetzt mit 2,2% auf dem niedrigsten Stand seit genau drei Jahren. Dennoch beträgt die Kerninflation (die Rate ohne Nahrungsmittel und Energie) voraussichtlich 3%, was eine Senkung von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat bedeutet. Die mehrheitliche Meinung deutet, dass die extrem hohen Preisanstiege der vergangenen zwei Jahre Geschichte seien. Aus diesem Grund warten viele Investoren und Firmen auf eine Senkung der Zinsen, die sogenannte Zinswende.









FED lässt die Zinsen unverändert: Kommt überhaupt eine Zinswende?



Die europäischen Erwartungen entstehen aufgrund der sinkenden Inflation und der ähnlichen makroökonomischen Lage auch im amerikanischen Markt. Dennoch beließen die US-Währungshüter den Leitzins am gestrigen Mittwochabend in der Spanne zwischen 5,25% bis 5,50%. Sie sehen aktuell keine weiteren Fortschritte im Hinblick auf das Inflationsziel von 2%. Hoffnungsvolle Wörter hatte der Chef der US-Notenbank auf der Pressekonferenz auch: "Es ist unwahrscheinlich, dass der nächste Schritt eine Zinserhöhung sein wird". Die Interpretation der Aussage bleibt jedoch offen, die Zinsen könnten noch für eine ganze Weile auf dem hohen Niveau bleiben.



Diese Nachrichten haben die Märkte am Mittwoch unentschlossen gelassen. Der Dow Jones Industrial Average® konnte leicht zulegen, wohingegen der NASDAQ-100® und der S&P 500® im Minus schlossen. Im letzten Monat haben wir leichtfallende Kurse sowie Seitwärtsbewegungen bei den größten Indices erlebt.









Die Gewinner der Woche - Quartalszahlen von Apple, Henkel und Amazon



Die Finanzmärkte sind unvorhersehbar, jeden Tag erreichen uns neue Nachrichten, die starke Bewegungen auslösen können.



Eine der Gewinner dieser Woche ist Apple. Die amerikanische Aktie ist aufgrund der optimistischen Quartalszahlen gestiegen. Am Donnerstag sind die Ergebnisse nicht besonders positiv gewesen, der Umsatz und der Nettogewinn sind gefallen. Jedoch wurde eine Dividendenerhöhung und weitere Aktienrückkäufe angekündigt. Dies, zusammen mit der "spannenden" Produktveröffentlichung in der nächsten Woche, könnten die Ursachen von den Kursanstiegen sein.



Auch Amazon hat die Ergebnisse am Dienstagabend bekannt gegeben. Innerhalb des letzten Jahres hat die Firma stark vom KI-Boom profitiert, die Cloud-Sparte AWS hat den Umsatz um 17% im Vergleich zum ersten Quartal 2023 erhöht. Insgesamt sind die Erlöse des Unternehmens um 13% auf 143 Mrd. US-Dollar gestiegen.



Auf dieser Seite des Teiches hat Henkel auch einen überraschenden Bericht veröffentlicht. Die Firma hat die Wachstumsprognosen für die nächsten Quartale erhöht. Selbst der Henkel-Chef deutete auf einem "sehr guten Start" des Jahres und behauptete "auf dem richtigen Weg" zu sein. Diese Freude hat sich auch im Markt umgesetzt, die Aktie ist am Freitag kurz nach Börseneröffnung um mehr als 6% gestiegen.











Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort haben veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







