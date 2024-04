EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Presseinformation SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt neue Lösungen für die Produktion von Festkörperbatterien (Solid-State-Batterien) Kahl am Main, 25. April 2024 - SINGULUS TECHNOLOGIES hat einen Entwicklungsauftrag für Produktionsanlagen erhalten, die für spezifische Produktionsprozesse neuer Festkörperbatterien (Solid-State-Batterien) eingesetzt werden und zu einem effizienten Fertigungsablauf beitragen. Durch jahrelange Erfahrung und das Fachwissen in der Entwicklung von Anlagen zur Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Produkten mit hoher Präzision und Effizienz, ist SINGULUS TECHNOLOGIES in einer einzigartigen Position für die Entwicklung dieser Technologie. Dieser Auftrag stellt im Unternehmen gerade in Zeiten des wachsenden Umweltbewusstseins und der Ressourcenschonung einen bedeutenden Meilenstein dar. Herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien stoßen an die Grenzen ihrer möglichen Energiedichte, während gleichzeitig die Nachfrage nach leistungsfähigeren Energiespeichern steigt. Solid-State-Batterien versprechen eine neue Ära der Energiespeicherung. Durch die Verwendung innovativer Materialien und Prozesstechnologien bieten sie eine um ca. 30 % höhere Energiedichte, längere Lebensdauer und schnellere Ladezeiten. SINGULUS TECHNOLOGIES nutzt seine Expertise in der Oberflächentechnik, um die Herstellung von Solid-State-Batterien zu industrialisieren. Dr. Stefan Rinck, CEO von SINGULUS TECHNOLOGIES, erklärt: "Wir entwickeln und bauen eine Produktionsanlage mit neuartiger Prozesstechnologie, die einen bedeutenden Beitrag für die Herstellung der neuen Solid-State-Batterien leistet. Diese Anwendung bietet unserem Unternehmen eine vielversprechende Perspektive mit erheblichem Wachstumspotenzial." Die neuen Solid-State-Batterien haben das Potenzial, gerade bei E-Autos die Ladegeschwindigkeit, die Kosten und insbesondere die Reichweite entscheidend nach vorne zu bringen und sich zu einem weltweiten Markt zu entwickeln. Dr. Rinck fährt fort: "Wir sind optimal dafür aufgestellt, diese Transformation voranzutreiben und die Herstellung und Industrialisierung von Solid-State-Batterien mit unseren Maschinen zu verbessern." Die Fertigung von Solid-State-Batterien stellt eine Reihe von technologischen und ingenieurtechnischen Herausforderungen dar. Dazu gehören die Auswahl und Verarbeitung der richtigen Materialien, die Implementierung spezialisierter Produktionsprozesse und die Gewährleistung einer präzisen Qualitätskontrolle während des Herstellungsprozesses. SINGULUS TECHNOLOGIES ist mit seinem Fachwissen in der Oberflächentechnik gut gerüstet, um diese Herausforderungen zu meistern und innovative Lösungen für die Herstellung von solchen Solid-State-Batterien anzubieten. Durch die ihre spezifischen Eigenschaften können Solid-State-Batterien die Reichweite von Elektrofahrzeugen erhöhen und die Akzeptanz bei Verbrauchern steigern. Sie können aber auch über die Elektromobilität hinaus zum Beispiel bei mobilen Endgeräten durch längere Laufzeiten und kompaktere Designs zu einem deutlichen Fortschritt in der Entwicklung beitragen. In der Luft- und Raumfahrtindustrie verbessern sie die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Satelliten, Raumfahrzeugen und unbemannten Luftfahrzeugen. Auch in der stationären Energiespeicherung könnten sie erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie puffern und eine zuverlässige Stromversorgung gewährleisten. Ein wesentlicher Aspekt ist auch ihre verbesserte Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Da sie kein flüssiges Elektrolyt enthalten, weisen Solid-State-Batterien ein geringeres Risiko für Brände oder thermische Ausfälle auf, was sowohl die Nutzer als auch die Umgebung schützt. Die Verwendung von Feststoffelektrolyten trägt auch zur längeren Lebensdauer von Solid-State-Batterien bei. Diese Technologie ermöglicht eine größere Anzahl von Lade- und Entladezyklen, was die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Elektrofahrzeugen und anderen Anwendungen verbessert. Darüber hinaus bieten Solid-State-Batterien den Vorteil schnellerer Ladezeiten im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Diese schnellere Ladeleistung steigert die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von Elektrofahrzeugen und anderen Anwendungen, indem sie die Wartezeiten beim Laden verkürzt und die allgemeine Nutzungserfahrung verbessert. SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO 2 -Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5



