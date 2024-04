Die Erwartungen an die Q1-Zahlen des Facebook-Mutterkonzerns Meta Platforms waren immens hoch, nachdem der Konzern mit seinen Q4-Daten Anfang Februar so überzeugte und damals eine Kursrally lostrat.Würde sich die Geschichte wiederholen? In diesem Fall wohl nicht, denn die erste Reaktion auf die Zahlen lässt nicht viel Gutes erwarten. Ambivalente Zahlen bringen Aktie nachbörslich ins Trudeln Meta legte am gestrigen Mittwoch (24. April, nach ...

