Bad Ragaz - Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im ersten Quartal etwas weniger umgesetzt, dafür aber mehr verdient. Die Guidance für das Gesamtjahr wurde bestätigt. In den ersten drei Monaten 2024 sank der Umsatz von Inficon leicht um 2,5 Prozent auf 154,2 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Unter Berücksichtigung der negativen Währungseinflüsse in Höhe von 0,4 Prozentpunkten lag das Umsatzminus bei 2,1 Prozent. ...

