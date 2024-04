Vaduz/Baar - Die in Liechtenstein ansässige Artex AG, Alleinaktionärin von Artex MTF, einer in Liechtenstein regulierten multilateralen Handelsplattform, hat Claudio Cisullo, Gründer und ExecutiveChairman des in der Schweiz ansässigen Family Office CC Trust Group AG, als nicht-exekutiven Direktorberufen, wirksam ab dem 3. April 2024. Die Artex AG wurde 2020 von H.S.H. Prinz Wenzel von Liechtenstein und Yassir Benjelloun-Touimi mit einer philanthropischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...