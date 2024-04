Fiserv Inc., ein führender Anbieter von Zahlungs- und Finanzdiensttechnologien, befindet sich weiterhin auf einem beeindruckenden Wachstumskurs. Dies spiegelt sich in der Erhöhung des Kursziels durch verschiedene Kapitalmarktexperten wider. Die positive Entwicklung der Unternehmenssegmente, insbesondere der Merchant Solutions-Sparte mit dem Point-of-Sale-System Clover, zeigt eine organische Wachstumsrate von 36%. Die Dynamik des Unternehmens setzt sich zu Beginn des zweiten Quartals fort, und das Vertrauen in die kontinuierliche Wachstumstrajektorie von Fiserv festigt sich zunehmend.

Analysten sehen rosige Zukunft

Analysten erkennen das Potenzial von Fiserv, in einem wettbewerbsintensiven Umfeld weiterhin Ergebnisse zu steigern, und haben die Aktienkursziele entsprechend angepasst. TD Cowen erhöhte das Kursziel beispielsweise auf $175 von zuvor $167 und bestätigte die Kaufempfehlung für die Aktie. Der [...]

