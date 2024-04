Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Anfangsgewinne nicht halten können und am Ende mit 49 Zählern im Minus geschlossen. Angesichts schwacher Meta-Zahlen und schlechter Vorgaben aus Japan könnte der DAX am Donnerstag die 18.000-Punkte-Marke erneut testen. Auf Unternehmensebene gibt es Zahlen von BASF, Deutsche Bank und Symrise. Airbus ist am Abend dran.

