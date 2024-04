Am 25. April 1954 stellten US-Forscher den ersten Prototypen eines nutzbaren Solarmoduls vor. Der Wirkungsgrad lag damals bei etwa sechs Prozent. Seither ist viel passiert. Genau heute vor 70 Jahren präsentierten die Wissenschaftler der Bell Labs in New Jersey die erste praxistaugliche "solar battery" der Öffentlichkeit. Die "New York Times" berichtete euphorisch, dass "diese Erfindung den Anfang einer neuen Ära markieren könnte - die Nutzbarmachtung der nahezu grenzenlosen Sonnenergie für die menschliche Zivilisation", zitiert "Deutschlandfunk"-Autor Frank Grotelüschen in einem Kalenderblatt-Beitrag ...

