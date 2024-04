FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 140 (145) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 4050 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6100 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5100 (5800) PENCE - 'HOLD' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR RECKITT TO 5700 (5600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 194 (195) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 4900 (4800) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES THG PRICE TARGET TO 120 (105) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (2600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 900 (890) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS CENTAMIN TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 107 (110) PENCE - RBC RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5700 (5600) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

