© Foto: picture alliance / dpa | Stringer



Der Bergbau-Riese BHP plant den Konkurrenten Anglo für mehr als 36 Milliarden Euro zu übernehmen. Die Pläne könnten eine Fusionswelle in der Branche auslösen. Die Hintergründe.Die BHP Group, der größte börsennotierte Bergbaukonzern der Welt, hat ein beeindruckendes Übernahmeangebot für den Konkurrenten Anglo American unterbreitet, das dessen Unternehmenswert auf 31,1 Milliarden Pfund (36,3 Milliarden Euro) schätzt. Dieser Schritt könnte die Kupferproduktion des fusionierten Unternehmens deutlich über die der Wettbewerber hinaus steigern und die größte Umwälzung in der Branche seit über einem Jahrzehnt auslösen. Die in London notierten Aktien von Anglo American erlebten nach Bekanntgabe des …