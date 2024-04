Paris - In Paris ist am Donnerstag das Mühlrad des Varieté-Theaters Moulin Rouge vom Dach herabgestürzt.



Verletzt wurde dabei niemand. Lediglich die Schaufensterfront wurde beschädigt und mehrere Buchstaben an der Fassade fielen herunter. Laut der Pariser Feuerwehr besteht keine Einsturzgefahr mehr.



Der Generaldirektor der Moulin Rouge schloss einen Sabotageakt aus und vermutet "technische Probleme" als Ursache. Die technische Leitung des Kabaretts werde jede Woche überprüft.



Die Pariser Polizeipräfektur teilte ihrerseits mit, dass "die klimatischen Bedingungen in Verbindung mit einer möglichen Überalterung" den Absturz der Flügel erklären würden.

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken