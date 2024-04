Vor gut einem Monat ließ Varta verkünden, dass es aufgrund einer Cyberattacke im Februar nicht in der Lage sein wird, die Zahlen für 2023 fristgerecht bis Ende April abliefern können wird. Damit stand auch fest, dass das Unternehmen (vorübergehend) seinen Platz im SDAX verlieren würde, denn seit dem Wirecard-Skandal kennen die Börsen diesbezüglich keinerlei Pardon mehr.Anzeige:Die Anleger hingen seither ziemlich in der Luft und blickten in eine Zukunft mit unzähligen Fragezeichen. Nun konnte Varta (DE000A0TGJ55) ...

