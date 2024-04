© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa



Nvidia geht in Israel auf Shopping-Tour und kauft zwei Startups für Künstliche Intelligenz. Die sollen den Betrieb von KI-Software kostengünstiger machen.KI-Spezialist Nvidia hat wenig Interesse daran, seine Konkurrenten AMD und Intel aufschließen zu lassen und Marktanteile mit diesen künftig teilen zu müssen. Daher bemüht sich das Unternehmen, dessen Aktie in den vergangenen 12 Monaten um 195 Prozent gestiegen ist, seine Technologieführerschaft zu zementieren. Betrieb von KI-Modellen soll kosteneffizienter werden Zu diesem Zweck ist Nvidia in der selbsternannten Startup-Nation Israel auf Einkaufstour gegangen - und hat sich mit gleich zwei strategischen Zukäufen verstärkt. Mit diesen …