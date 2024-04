Mehrere Präsentationen zur Vorstellung der Wirksamkeit und Sicherheit von BRUKINSA bei einer Reihe von B-Zell-Malignomen

Unternehmen präsentiert Dreijahresdaten der RATIONALE-306-Studie zu TEVIMBRA bei fortgeschrittenem oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre (ESCC)

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago vom 31. Mai bis 4. Juni 2024 Forschungsergebnisse aus seinem breiten Portfolio für Hämatologie und solide Tumore vorstellen wird.

"Unsere Präsentationen auf der diesjährigen ASCO unterstreichen die Stärke unseres wachsenden Onkologie-Portfolios und unser Engagement für die Entwicklung von Therapien, die den ungedeckten Bedarf von Patienten mit B-Zell-Tumoren und soliden Tumoren decken", sagte Dr. Mehrdad Mobasher, M.P.H., Chief Medical Officer, Hematology bei BeiGene. "Die aufregenden Daten, die wir auf der ASCO präsentieren werden, zeigen das einzigartig differenzierte klinische Profil von BRUKINSA und ergänzen die wachsende Zahl von Beweisen, die die Rolle von BRUKINSA bei der Behandlung von Blutkrebs unterstützen."

BeiGene wird neue Daten für BRUKINSA (Zanubrutinib) vorstellen, die die soliden Beweise für die Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments innerhalb der BTK-Klasse ergänzen. Die wichtigsten Erkenntnisse umfassen:

Im Rahmen von BeiGenes wachsendem Entwicklungsprogramm für solide Tumore wird TEVIMBRA (Tislelizumab-jsgr) in mehreren Präsentationen vorgestellt als Monotherapie, in Kombination mit Chemotherapeutika und als Teil von Immuntherapien für eine Reihe von Tumorarten. Die wichtigsten Erkenntnisse umfassen:

"Unsere Daten, die wir auf der ASCO-Konferenz präsentieren, sind ein Beleg für die potenzielle Vielseitigkeit von TEVIMBRA bei einer Reihe von Tumorarten, und wir sind begeistert von der Dynamik dieser wichtigen Säule unseres Entwicklungsprogramms für solide Tumore", sagte Mark Lanasa, M.D., Ph.D., Chief Medical Officer, Solid Tumors bei BeiGene. "Wir freuen uns darauf, auf der Konferenz eine neue Analyse unserer RATIONALE-306-Studie vorzustellen, die Einblicke in die dreijährige Wirksamkeit und Sicherheit von TEVIMBRA als Erstlinienbehandlung von ESCC geben wird."

BeiGene Präsentationen während der ASCO 2024

Titel des Abstrakts Abstrakt # Details der Präsentation Hauptautor

Hämatologie

Comparative efficacy of Bruton tyrosine kinase inhibitors in the treatment of relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: a network meta-analysis (NMA) 7048 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Hämatologische Malignome Lymphome und chronische lymphatische Leukämie Datum und Uhrzeit der Sitzung: 3. Juni um 9:00 AM-12:00 PM CDT M. Shadman

Real-world treatment patterns and outcomes of zanubrutinib in chronic lymphocytic leukemia and small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL) 11158 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Qualitätspflege/Gesundheitsdienstleistungsforschung Datum und Uhrzeit der Sitzung: 3. Juni um 9:00 AM-12:00 PM CDT M. Krackeler

Risk of hypertension in patients with CLL/SLL who participated in ALPINE: a post hoc analysis K/A Online D. Ramirez

Risk of new-onset hypertension in newly diagnosed chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients (pts) treated with Bruton tyrosine kinase inhibitors (BTKi): A real-world data study using the Symphony Health Solution database K/A Online T. Kou

Real-world treatment switching and sequencing to next line of therapy of zanubrutinib, acalabrutinib, and ibrutinib in CLL/SLL K/A Online J. Pinilla-Ibarz

Real-world adherence and healthcare resource utilization of Bruton tyrosine kinase inhibitors (BTKi) in mantle cell lymphoma K/A Online B. Shah

Comparison of zanubrutinib (zanu) and acalabrutinib (acala) in B-cell malignancies: an adverse event (AE)-based analysis K/A Online T. Munir

Clinical and financial burden of mental health (MH) conditions in patients (pts) with low-grade non-Hodgkin lymphoma (LG-NHL) 7072 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Hämatologische Malignome Lymphome und chronische lymphatische Leukämie Datum und Uhrzeit der Sitzung: 3. Juni um 9:00 AM-12:00 PM CDT K. Yang

Real-world evaluation of treatment pattern, time to next treatment (TTNT), healthcare resource utilization (HCRU), and cost of care in follicular lymphoma (FL) K/A Online S. Gaballa

Real-world Bruton tyrosine kinase inhibitor (BTKi) treatment patterns and outcomes among patients with chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL) in US community oncology practices K/A Online J. Hou

BGB-11417-203, an ongoing, phase 2 study of sonrotoclax (BGB-11417), a next-generation BCL2 inhibitor, in patients with Waldenström macroglobulinemia TPS7090 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Hämatologische Malignome Lymphome und chronische lymphatische Leukämie Datum und Uhrzeit der Sitzung: 3. Juni um 9:00 AM-12:00 PM CDT H. Lee

CELESTIAL-TNCLL: An ongoing, open-label, multiregional, phase 3 study of sonrotoclax (BGB-11417) zanubrutinib vs venetoclax obinutuzumab for treatment-naïve (TN) CLL TPS7087 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Hämatologische Malignome Lymphome und chronische lymphatische Leukämie Datum und Uhrzeit der Sitzung: 3. Juni um 9:00 AM-12:00 PM CDT M. Shadman

Solider Tumor/IO

Global, randomized, phase III study of tislelizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy as first-line treatment for advanced/metastatic esophageal squamous cell carcinoma (RATIONALE-306 update): minimum 3-year survival follow-up 4032 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Gastrointestinaler Krebs gastroösophageal, pankreatisch und hepatobiliär Datum und Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni um 1:30 PM-4:30 PM CDT H. Yoon

BGB-A317-212: A multicenter, open-label, phase II study to evaluate the efficacy and safety of tislelizumab in combination with lenvatinib in patients with selected solid tumors 2610 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Entwicklungstherapeutika-Immuntherapie Datum und Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni um 9:00 AM-12:00 PM CDT L. Yufei

Preoperative (neoadjuvant) therapy with tislelizumab for locally advanced colorectal cancer with high microsatellite instability or deficient mismatch repair: an open-label, single-arm, multicenter phase II study 3599 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Gastrointestinaler Krebs Kolorektal und Anal Datum und Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni um 1:30 PM-4:30 PM CDT K. Ding

Tislelizumab First-Line (1L) Gastric/Gastroesophageal Junction Cancer (G/GEJ) Treatment Efficacy on PRO-Based Symptom Endpoints Adjusting for Informative Missing Data Bias: Results from RATIONALE 305 2605 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Entwicklungstherapeutika-Immuntherapie Datum und Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni um 9:00 AM-12:00 PM CDT D. Serrano

A first-in-human phase 1a dose-escalation study of BGB-15025 (HPK1 inhibitor) as monotherapy and in combination with tislelizumab (TIS; anti-PD-1 antibody) in patients (pts) with advanced solid tumors 2585 Art und Titel der Sitzung: Poster Session Entwicklungstherapeutika-Immuntherapie Datum und Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni um 9:00 AM-12:00 PM CDT S. Deva