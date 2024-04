Die Varta-Aktie steht weiterhin im Fokus der Investoren und Analysten, insbesondere nachdem sie in der letzten Woche einen Kurs von 9,35 € erreichte, was einer Veränderung von 6,41% gegenüber der Vorwoche entspricht. Nach einem schwierigen Handelsbeginn am vergangenen Mittwoch, an dem die Aktie trotz einer anfänglichen Aufwärtsbewegung einen Rückgang von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...