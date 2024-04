NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Befesa nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Fokus liege auf dem Ausblick des Recyclingspezialisten, der vorsichtig erscheine, aber auch viele Möglichkeiten lasse, schrieb Analyst Martin Comtesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Markterwartungen lägen zwar eher am oberen Ende der avisierten operativen Ergebnisspanne. Comtesse bleibt aber zuversichtlich, dass Befesa 2024 die Kurve bekommt./ag/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 02:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 02:41 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1704650164

