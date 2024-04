Der US-Dollar (USD) bleibt am Donnerstag unter leichtem Verkaufsdruck, da sich die Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger Daten vorbereiten. Das US Bureau of Economic Analysis wird die erste Schätzung des annualisierten Wachstums des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal veröffentlichen und das Department of Labor wird die wöchentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...