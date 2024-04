EUR/USD postet am Donnerstag aufgrund des schwächeren USD leichte Gewinne nahe 1,0700. - Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA stiegen im März um 2,6% ggü. 0,7% im Vormonat; die Kerngüter stiegen um 0,2% ggü. dem Vormonat, schlechter als erwartet. - Die dovishe Haltung der EZB, die an ihren Plänen festhält, die Zinssätze in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...