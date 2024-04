GBP/JPY zieht am Donnerstag den dritten Tag in Folge starke Anschlusskäufe an - Das Ausbleiben entscheidender Maßnahmen und die unsicheren Zinsaussichten der BoJ belasten den JPY stark - Eine leichte Abwärtsbewegung des USD kommt dem GBP zugute und trägt ebenfalls zum positiven Momentum bei - Das Währungspaar GBP/JPY gewinnt am Donnerstag den dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...