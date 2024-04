© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Der Tabakkonzern hat seinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bekräftigt und ein Ergebnis im Rahmen der Erwartungen präsentiert.Noch zum Start in die laufende Earnings-Woche hatten Analysten zum Kauf von Tabak-Aktien wie Altria und Philip Morris aufgerufen mit der Begründung, dass diese vor Bekanntgabe ihrer Geschäftsberichte über ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis verfügen würden. Philip Morris konnte diese Einschätzung bereits erfüllen, die Aktie legte am Dienstag um vier Prozent zu und konnte sich am Mittwoch weiter steigern, nachdem das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen Bei Altria werden Anleger etwas …