Mönchengladbach - Patrick Herrmann, langjährige Stammkraft beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, wird seine Profilaufbahn zum Ende der Saison 2023/24 beenden. Das kündigte der Verein am Donnerstag an.



"Abschied zu nehmen, wird mir nicht leichtfallen, aber ich werde mit einem Lächeln im Gesicht gehen und mit der Gewissheit, mein Versprechen, 'Solange die Füße mich tragen... werde ich alles geben' eingehalten zu haben", ließ sich der 33-Jährige in einer Mitteilung zitieren. Gesundheitlich sei die aktuelle Saison ein Kampf für ihn, in dem er sich nach reiflicher Überlegung ergeben müsse.



Herrmann soll dem Verein aber abseits des Platzes erhalten bleiben. Er werde "in der Sponsoring-Abteilung seine Leidenschaft für den Verein einbringen", kündigte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus an.



Herrmann bestritt bis dato 418 Pflichtspiele für Borussias Profimannschaft. Dabei erzielte er 56 Treffer und bereitete 65 weitere Tore direkt vor. Nur Berti Vogts (538), Uwe Kamps (518), Herbert "Hacki" Wimmer (469) und Wolfgang Kleff (430) kamen in der Historie des Klubs auf mehr Einsätze.

