Shelly Group AD auf XETRA handelbar Sofia / München, 25. April 2024 - Die Shelly Group AD ("Shelly Group" / "die Gesellschaft") wurde heute informiert, dass ihre im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Aktien (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly-Aktien") ab Montag, den 29. April 2024 in den XETRA-Handel einbezogen werden. Damit ist die Shelly Group das erste auf XETRA handelbare Unternehmen aus Bulgarien. Durch das Uplisting vom Spezialistenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf den vollelektronischen Handelsplatz XETRA erwartet die Gesellschaft einen liquideren Handel in den Shelly-Aktien und die Erschließung einer breiteren Investorenbasis. Als Designated Sponsor fungiert die Baader Bank AG. Shelly Group AD notiert bereits seit Dezember 2016 im Regulierten Markt der bulgarischen Wertpapierbörse in Sofia sowie seit November 2021 mit einem Zweitlisting im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Mehr Informationen unter corporate.shelly.com .



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



