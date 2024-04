Das Instrument SLYG BG1100003166 SHELLY GROUP PLC EO 1 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 29.04.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NEWX, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument SLYG BG1100003166 SHELLY GROUP PLC EO 1 EQUITY has its first trading date on 29.04.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NEWX, SettlCurr EUR, CCP Y



Das Instrument ECV1 DE000A4BGGQ8 ENCAVIS AG Z.VERK. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 29.04.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG MDX1, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument ECV1 DE000A4BGGQ8 ENCAVIS AG Z.VERK. EQUITY has its first trading date on 29.04.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG MDX1, SettlCurr EUR, CCP Y

