ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen von 198 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen Ju verwies in der am Donnerstag vorliegenden Studie auf ein neues Modell zur Bewertung der Aktie des Online-Handelsgiganten und dass er daher den Zeitraum für deren Bewertung um ein Quartal weiter in die Zukunft verschoben habe. Zu den Zahlen schrieb er: Der Fokus dürfte sich auf die Betrachtung des gesamten Franchise-Umsatzes und des Betriebsergebnisses ausgeweitet haben, nachdem er zuletzt eher auf der Cloud-Computing-Sparte AWS gelegen habe./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:13 / GMT





ISIN: US0231351067

