Shelly Group AD: Handelsaufnahme auf XETRA erschließt breitere Investorenbasis



25.04.2024 / 16:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sofia / München, 25. April 2024 - Die Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihrer Kapitalmarktstrategie erreicht. Ab Montag, den 29. April 2024 werden die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Shelly-Aktien auf XETRA gehandelt. Damit ist die Shelly Group das erste auf XETRA handelbare Unternehmen aus Bulgarien. Die Shelly Group hat mit der Handelsaufnahme am führenden Börsenplatz in Deutschland auf die starke Nachfrage und das steigende Interesse von Investoren aus dem In- und Ausland reagiert. Durch das Uplisting vom Spezialistenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf den vollelektronischen Handelsplatz XETRA erwartet die Gesellschaft einen liquideren Handel in den Shelly-Aktien und die Erschließung einer breiteren Investorenbasis. Als Designated Sponsor fungiert die Baader Bank AG.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group, kommentiert: "Wir sind ausgesprochen stolz, dass wir als erstes Unternehmen aus Bulgarien in den Handel auf XETRA aufgenommen werden. Die Shelly-Aktie ist jetzt noch attraktiver für Privatanleger und institutionelle Investoren. Dadurch können noch mehr Menschen von unserem Wachstum profitieren. Wir stellen die Nutzer in den Mittelpunkt, wenn wir unsere Produkte und Lösungen entwickeln. Und wir orientieren uns am Kapitalmarkt an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Aktionäre und potenziellen Investoren."



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, ergänzt: "Mit der Handelsaufnahme auf XETRA vollziehen wir nun einen entscheidenden Schritt für ein der operativ hervorragenden Geschäftsentwicklung entsprechendes Wachstum auf dem Kapitalmarkt. Der kontinuierliche und liquide Handel auf XETRA ist für viele Investoren eine Grundvoraussetzung, um in Unternehmen investieren zu können. Wir freuen uns sehr, dass wir durch den Börsenhandel der Shelly-Aktien auf dem Referenzmarkt in Deutschland unser Geschäftsmodell und dessen Wachstumsperspektiven einem größeren Anlegerkreis zugänglich machen können." Shelly Group AD notiert bereits seit Dezember 2016 im Regulierten Markt der bulgarischen Wertpapierbörse in Sofia sowie seit November 2021 mit einem Zweitlisting im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.



Über Shelly Group Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Phone: +49 89 125 09 0331

Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



