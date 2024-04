NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Umsatz des Halbleiterherstellers liege unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte auch für die Zielvorgaben für den Umsatz und den Bruttogewinn im laufenden zweiten Quartal./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 07:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NL0000226223