Öl steigt kurzzeitig an, nachdem die wöchentlichen US-EIA-Daten einen starken Rückgang der Lagerbestände gezeigt haben. - WTI-Öl knackt die $83-Marke, stößt aber auf Widerstand, um wieder darüber zu steigen. - Der US Dollar Index zieht sich weiter zurück und bildet ein bärisches Muster. - Die Ölpreise ziehen am Donnerstag an, da die Händler ...

