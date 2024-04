Tanqueray Nº TEN ehrt außergewöhnliche Kunst mit visionären Führungspersönlichkeiten in der Design- und Mixologiebranche





MAILAND, Italien, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tiny TEN von Diageos Tanqueray No. TEN wird durch die neu angekündigten Partnerschaften mit bahnbrechenden Designern und Marken, deren gleichgesinntes Streben nach Exzellenz die Handwerkskunst hinter der Spirituose selbst widerspiegelt, zum Cocktail der Mailänder Designwoche. Im Rahmen der Feier einer neuen, lebendigen Markenvision hat Tanqueray Geschmacksmacher und Partner mit führenden Designmarken wie Alessi, Meritalia und Kartell ausgewählt, um die gegenseitige Wertschätzung von Handwerkskunst und künstlerischem Ausdruck in zwei unterschiedlichen Branchen zu unterstreichen.

Nach der Premiere des "Tastemaker"-Programms im April dieses Jahres arbeitet Tanqueray weiter mit führenden Mixologen zusammen, die die globale Cocktailkultur prägen. Agostino Perrone (The Connaught London), Giulia Cuccurullo (Artesian London), Matteo Di Ienno (berühmter italienischer Barberater) und Tiffanie Barriere ("The Drinking Coach"), die in die Tales of Cocktail Hall of Fame 2020 aufgenommen wurden, sind an Markenkooperationen beteiligt, darunter die Partnerschaften von Tanqueray mit Alessi, Wallpaper* und weitere Kollaborationen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Matteo Di Ienno einen exklusiven Meisterkurs über den ikonischen Tiny TEN-Cocktail abhalten und sein Fachwissen bei der Herstellung eines frischen und originellen Martinis zeigen, der diese Qualitäten in der Welt des Designs zelebriert. Freuen Sie sich auf weitere Partnerschaften, denn die Mailänder Designwoche ist nur der Anfang dieser spannenden Initiative.

Entstanden aus dem Streben nach einem herrlich frischen Gin, der das Cocktailerlebnis verbessert, definiert Tanqueray Nº TEN die Cocktailkultur immer wieder neu. Jetzt taucht Nº TEN zum ersten Mal in das Handwerk hinter der geliebten Spirituose ein und beleuchtet die Genialität der Cocktail-Mixologie und ihren Platz in der Welt des Designs.

Tanqueray Nº TEN, der erste Ultra-Premium-Gin, enthüllt seine neu gestaltete Flasche von Yvonne Eng-Hall, der Designerin von Flaschen und Glaswaren von Design Bridge. Als Hommage an die Kunstfertigkeit der Spirituose und die Cocktails, die sie inspiriert, ist das zeitgenössische Design, das an den ikonischen Cocktail-Shaker erinnert, mit einer ausgeprägten Kupferkappe versehen, eine Anspielung auf den Tiny TEN - eine winzige kupferne Brennblase, in der das "Citrus Heart" von Tanqueray Nº TEN sorgfältig destilliert wird. Die kräftige, architektonische Flasche enthält außerdem eine gläserne Einbuchtung in Form einer Zitruspresse am Boden, die die Verwendung der gesamten Zitrusfrucht im Destillationsprozess symbolisiert. Alles in allem ist es eine Flasche, die den kühnen Geist menschlicher Handwerkskunst verehrt und dem Ethos von Tanqueray folgt: "Großzügig im Geiste feiern wir die Kunst des Prozesses".

Tanqueray No. TEN arbeitet mit hochkarätigen Designern und internationalen Vordenkern zusammen und macht No. TEN zur Spirituose der Designwelt. Das Unternehmen stößt mit einem charakteristischen Tiny TEN Cocktail auf eine außergewöhnliche Designwoche an und markiert damit den ersten Schritt einer vertieften, kontinuierlichen Beziehung zu renommierten Designmarken. Das Publikum sollte diese verfolgen, wenn sie weiterhin auf kreative und aufregende Weise in der Designwelt und darüber hinaus auftauchen.

