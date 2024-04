Künftig können Fahrer:innen eines Mercedes-Benz nicht nur auf der echten Straße Gas geben. In Kooperation mit Tencent und EA wird Need for Speed direkt im Auto spielbar. Mercedes-Benz hat eine Kooperation mit Tencent und Electronic Arts bekannt gegeben. Zusammen mit den Publishern will der Autohersteller im Laufe des Jahres Need for Speed Mobile in die Cockpits einiger ausgewählter Fahrzeuge bringen.AnzeigeAnzeige Need for Speed im Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...