FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 123 auf 136 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die positive Marktreaktion auf die durchwachsenen Quartalszahlen belege eine gewisse Erleichterung, dass der Elektroautobauer seine Pläne für günstigere Massenmodelle noch nicht komplett aufgegeben habe und nicht nur auf Robotaxis setzen wolle, schrieb Analyst Emmanuel Rosner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Tesla aber derzeit keine weiteren Produktionsstandorte oder Kapazitätserweiterungen plane, werfe aber ebenso Fragen auf wie die aggressive zeitliche Planung./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 10:03 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken