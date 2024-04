DJ Aurubis investiert 400 Mio Euro in bulgarischen Standort

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis investiert 400 Millionen Euro in seinen bulgarischen Standort Pirdop. Der Konzern erweitert die Elektrolyse für die Kupferproduktion und hat mit dem Bau zwei weiterer Photovoltaikparks begonnen. Der MDAX-Konzern investiert im Rahmen seiner Unternehmensstrategie gleichzeitig in den Ausbau seines Kerngeschäfts sowie in die weitere Dekarbonisierung der Produktion. Damit werde der Standort langfristig zukunftssicher gemacht, teilte Aurubis mit.

"Wir werden in den nächsten Jahren mehr als 400 Millionen Euro investieren, um die Produktion in Pirdop weiter auszubauen, nachhaltiger zu gestalten und für die nächsten Jahre und Jahrzehnte fit zu machen", sagte Tim Kurth, CEO Aurubis Bulgaria. "Es ist das größte Investitionsprogramm seit der Übernahme des Standorts im Jahr 2008 und macht deutlich: Der Standort ist ein zentraler Pfeiler im Hüttennetzwerk der Aurubis".

Mit der Investition von 120 Millionen Euro in den Ausbau der Elektrolyse steigert Aurubis die Jahresproduktion am Standort um rund 50 Prozent auf 340.000 Tonnen raffiniertes Kupfer. Die Inbetriebnahme der Elektrolyse ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Für den Solarpark sei über die begonnenen Projekte hinaus bereits eine weitere Ausbaustufe genehmigt. Insgesamt werden künftig rund 40 Megawatt Peak (MWp) Strom aus Solarenergie pro Jahr erzeugt.

Die 400 Millionen Euro sind zu 60 Prozent in dem strategischen Konzern-Investitionspaket in Höhe von 1,7 Milliarden Euro enthalten.

April 25, 2024

