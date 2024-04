Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Kommunikations-, Energie- und Wasserindustrie, freut sich bekannt zu geben, dass Stockholm Exergi, ein großer Energieversorger in Schweden, der jüngste Neuzugang in der wachsenden Gemeinschaft der Nutzer von Hansen Trade ist. Per Hansen Trade wird Stockholm Exergi den Betrieb als Bilanzkreisverantwortlicher aufnehmen und die Plattform zur Abwicklung aller Handelsaktivitäten auf den physischen Strommärkten nutzen, unter anderem für den Day-Ahead- und Intraday-Handel sowie für den Handel mit Zusatzdienstleistungen (Ancillary Services).

Hansen Trade ermöglicht Stockholm Exergi die Teilnahme an allen Marktplätzen mit einem modernen, cloud-nativen und modular aufgebauten automatisierten Trading-Tool. Für den Day-Ahead-Handel bietet die Lösung einen gestrafften Bieterprozess, eine detaillierte Verarbeitung der Handelsergebnisse sowie umfassende Sicherheitsfunktionen, die eine Optimierung aller Assets auf dem Marktplatz ermöglichen, ohne dass Zeit für die manuelle Bearbeitung aufgewendet werden muss. Die vollautomatische Funktion für den Intraday-Handel erledigt das Bilanzmanagement und die Optimierung der verfügbaren Kapazität für alle Assets rund um die Uhr mit hochflexiblen und dynamischen Handelsstrategie-Tools. Darüber hinaus optimiert die Funktion für Zusatzdienstleistungen die Kapazität auf den Märkten für aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve), mFRR (manual Frequency Restoration Reserve) und FCR (Frequency Containment Reserve).

Erik Forsén, Product Owner for Ancillary Services bei Stockholm Exergi, kommentierte: Für einen wirklich effektiven Handel auf physischen Märkten bedarf es moderner, automatisierter Trading-Tools. Unsere Entscheidung, als Bilanzkreisverantwortlicher tätig zu werden, hat unseren Bedarf an einer Plattform zur Optimierung der Handelsaktivitäten für unseren Asset-Bestand auf verschiedenen Märkten erhöht. Maßgeschneiderte Tools für die Angebotsabwicklung und die Marktkommunikation haben uns davon überzeugt, dass Hansen Trade die richtige Marktlösung ist, die unsere sich entwickelnden Anforderungen erfüllt. Hansen verfügt zudem über fundierte Kenntnisse der Strommärkte und bietet wertvolle Beratung in allen Belangen, von der Strategie bis zum Betrieb. Mit Hansen Trade können wir unsere Handelsaktivitäten unverzüglich aufnehmen und sicherstellen, dass wir das gesamte Wertpotenzial aller unserer Assets ausschöpfen."

David Castree, Chief Customer Officer bei Hansen, kommentierte: "Stockholm Exergi ist zweifellos ein Visionär in diesem Sektor. Der Wandel dieses Unternehmens von einem konventionellen städtischen Energieversorger zu einem aktiven Stromhändler, die Teilnahme an der UN-Klimakonferenz COP27 sowie die angekündigte und vom Europäischen Innovationsfonds geförderte Errichtung einer Anlage zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sind der Beleg dafür. Insofern ist die Entscheidung für Hansen Trade als strategische Energiehandelsplattform nur konsequent und eine eindeutige Bestätigung für die führende Rolle von Hansen in diesem wichtigen Bereich. Die Stromhandelsplattform von Hansen wird von mehreren Energieunternehmen in der gesamten nordischen Region genutzt, darunter Skelleftea Kraft, Bixia, Vantaa Energy, Tampereen Sähkölaitos, Malarenergi und Jämtkraft, um nur einige zu nennen. Per Hansen Trade agieren diese Unternehmen mit unvergleichlicher Flexibilität auf einem hochgradig dynamischen Markt."

Als Teil der Hansen Suite for Energy Utilities und als Cloud-basierte SaaS-Lösung erfüllt Hansen Trade die Anforderungen des sich entwickelnden Energiehandelsmarktes in Bezug auf Flexibilität und Skalierbarkeit.

Über Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Software-Anbieter und Dienstleister für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Softwareportfolio unterstützt Hansen Kunden in über 80 Ländern dabei, neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen, zu verkaufen und anzubieten, Kundendaten zu managen und zu analysieren sowie kritische Prozesse im Bereich Umsatzmanagement und Kundenservice zu steuern.

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi ist der Energieversorger von Stockholm. Mit ressourceneffizienten Lösungen stellt Stockholm Exergi sicher, dass die Wachstumsregion Stockholm Zugang zu Strom, Wärme, Kälte und Entsorgungsdienstleistungen hat. Das Unternehmen versorgt mehr als 800.000 Einwohner mit Wärme, und sein 3.000 Kilometer langes Fernwärmenetz bildet die Grundlage des Nutzens für die Gesellschaft, den Stockholm Exergi zusammen mit seinen Kunden und Partnern schafft.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.stockholmexergi.se/en/

