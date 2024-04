Das Europäische Parlament hat den Net-Zero Industry Act verabschiedet, der nun vom Europäischen Rat formell angenommen werden muss, um Gesetz zu werden. Der European Solar Manufacturing Council hat die Entscheidung begrüßt und erklärt, dass damit "grünes Licht für die Beschaffung nachhaltiger, in Europa hergestellter Solarmodule gegeben wird". Von pv magazine global Die Mitglieder des Europäischen Parlaments haben den Net-Zero Industry Act (NZIA) per Abstimmung angenommen. Das Gesetz soll der EU dabei helfen, mindestens 40 Prozent des jährlichen Bedarfs an Technologien, die zur Erreichung der ...

