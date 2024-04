Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag klar im Minus abgeschlossen. Waren es zu Handelsbeginn vor allem die Abgaben von Nestlé, die nach Vorlage von Quartalszahlen den Gesamtmarkt unter Druck setzten, kamen in der zweiten Handelshälfte noch Konjunktur- und Zinssorgen dazu. Zudem belasteten auch Quartalsabschlüsse grosser US-Firmen wie der IT-Konzerne IBM und Meta oder von Caterpillar die Stimmungslage an den internationalen ...

