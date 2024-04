DJ Airbus bestätigt Ausblick trotz schlechter als erwartetem 1. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat im ersten Quartal 2024 weniger verdient und umgesetzt als am Markt erwartet, die Jahresprognose aber bestätigt. Für das laufende Jahr erwartet der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern weiterhin einen Anstieg des operativen Gewinns und will mehr Flugzeuge ausliefern als im vergangenen Jahr. Der Auftragseingang sei zum Jahresauftakt solide gewesen, sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung.

In den drei Monaten von Januar bis März stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 12,83 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) ging um 25 Prozent auf 577 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 595 Millionen Euro, das waren 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente Airbus 76 Cent nach 59 Cent. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 12,87 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 789 Millionen und einem Konzerngewinn von 631 Millionen Euro gerechnet.

Im laufenden Jahr will Airbus 800 Flugzeuge an Kunden übergeben, im vergangenen Jahr waren es 735 Maschinen. Im ersten Quartal wurden 142 Maschinen ausgeliefert, 15 mehr als im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBIT will der Konzern auf 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro steigern, von 5,84 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Beim freien Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen peilt Airbus rund 4,0 Milliarden Euro an, das ist ein Rückgang von 4,53 Milliarden im Jahr 2023. Im ersten Quartal lag der FCF vor Kundenfinanzierungen bei minus 1,79 Millionen Euro. Dies spiegele vor allem den geplanten Aufbau von Vorräten wider, der sich aus dem programmübergreifenden Produktionshochlaufs ergebe.

April 25, 2024 12:12 ET (16:12 GMT)

