Am 16. April eröffnete Chiquita sein größtes Reifungszentrum in Europa in Cortenuova in der Provinz Bergamo im Logistikzentrum von GI.MA.TRANS. Die Feierlichkeiten fanden im Beisein von Provinzrat Massimo Cocchi sowie Industriepartnern und des Unternehmens statt. "Die Einweihung des neuen Reifezentrums unterstreicht unser Engagement für Innovation, Qualität und...

Den vollständigen Artikel lesen ...