Die Hälfte der in dem Jahr 2023 in der EU gekauften Salate stammte aus Spanien, 50,18 % der Gesamtmenge, so berichtet Hortoinfo. Die Niederlande sind mit einem Anteil von 13,05 % der zweitgrößte Salatlieferant und Italien ist mit 12,87 % an dritter Stelle. Bildquelle: Pixabay Der Artikel erklärt weiter, dass der spanische Salat 2023 um 18,5 % günstiger verkauft wurde...

