American Express, eine weltweit agierende Zahlungsdienstleisterin, steht aufgrund beträchtlicher Unternehmensbewegungen im Fokus der Investoren. Kürzlich wurde bekannt, dass ein hochrangiges Vorstandsmitglied der Gesellschaft einen wesentlichen Anteil seiner Aktien verkauft hat. Das Veräußerungsgeschehen umfasste etwa 38.873 Anteile zu Durchschnittspreisen knapp unter 240 Dollar, was einem Erlös von etwa $9,3 Millionen entspricht. Der Verkauf stellt eine deutliche Änderung in der Investitionshaltung des Vorstandes dar und bietet Anlass zur Spekulation über das daraus resultierende Vertrauensverhältnis des Managements zum eigenen Unternehmen. Trotz der Verkäufe zeigt das Unternehmen mit beeindruckenden Renditen und einem Umsatzwachstum von 9,95% im ersten Quartal des Jahres 2024 sowohl Stabilität als auch ein konsequentes Wachstumspotenzial auf. In der Analyse der P/E-Verhältnisse scheint die Aktie unterbewertet zu [...]

