InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - April 26

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / April 26, 2024 / The Company announces that on 25 April 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 25 April 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 19,941 Lowest price paid per share: £ 79.2800 Highest price paid per share: £ 80.7200 Average price paid per share: £ 80.0881

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 163,002,648 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)



Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 19,941 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 25 April 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 19,941 Highest price paid (per ordinary share) £ 80.7200 Lowest price paid (per ordinary share) £ 79.2800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 80.0881

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 25/04/2024 09:52:06 BST 7 80.3800 XLON 981589685211381 25/04/2024 09:52:45 BST 118 80.4200 XLON 981589685211424 25/04/2024 10:03:10 BST 60 80.3400 XLON 981589685213047 25/04/2024 10:05:49 BST 7 80.3400 XLON 981589685213332 25/04/2024 10:06:17 BST 16 80.3400 XLON 981589685213375 25/04/2024 10:06:17 BST 25 80.3400 XLON 981589685213374 25/04/2024 10:06:19 BST 44 80.2800 XLON 981589685213380 25/04/2024 10:08:54 BST 9 80.2200 XLON 981589685213736 25/04/2024 10:10:41 BST 46 80.2200 XLON 981589685213944 25/04/2024 10:13:17 BST 45 80.2200 XLON 981589685214210 25/04/2024 10:17:06 BST 112 80.2800 XLON 981589685214558 25/04/2024 10:17:46 BST 39 80.2200 XLON 981589685214613 25/04/2024 10:17:46 BST 42 80.2200 XLON 981589685214612 25/04/2024 10:18:09 BST 46 80.2000 XLON 981589685214645 25/04/2024 10:21:45 BST 11 80.1800 XLON 981589685215021 25/04/2024 10:21:45 BST 42 80.1800 XLON 981589685215020 25/04/2024 10:23:02 BST 54 80.1400 XLON 981589685215257 25/04/2024 10:31:28 BST 59 80.3200 XLON 981589685216298 25/04/2024 10:31:28 BST 194 80.3200 XLON 981589685216295 25/04/2024 10:35:26 BST 2 80.2400 XLON 981589685216822 25/04/2024 10:35:44 BST 79 80.2400 XLON 981589685216851 25/04/2024 10:40:30 BST 60 80.4000 XLON 981589685217523 25/04/2024 10:44:16 BST 18 80.3400 XLON 981589685218025 25/04/2024 10:44:16 BST 36 80.3400 XLON 981589685218024 25/04/2024 10:48:13 BST 62 80.4400 XLON 981589685218576 25/04/2024 10:51:47 BST 83 80.4000 XLON 981589685218975 25/04/2024 10:53:16 BST 54 80.3800 XLON 981589685219148 25/04/2024 10:58:40 BST 60 80.3400 XLON 981589685220020 25/04/2024 10:58:56 BST 65 80.3000 XLON 981589685220034 25/04/2024 11:02:40 BST 45 80.3600 XLON 981589685220590 25/04/2024 11:03:22 BST 44 80.3400 XLON 981589685220634 25/04/2024 11:08:20 BST 78 80.3600 XLON 981589685221222 25/04/2024 11:12:21 BST 92 80.3400 XLON 981589685221695 25/04/2024 11:16:06 BST 14 80.3000 XLON 981589685222040 25/04/2024 11:16:06 BST 15 80.3000 XLON 981589685222038 25/04/2024 11:16:06 BST 19 80.3000 XLON 981589685222039 25/04/2024 11:24:03 BST 109 80.2200 XLON 981589685223080 25/04/2024 11:28:01 BST 51 80.1600 XLON 981589685223513 25/04/2024 11:35:28 BST 52 80.3200 XLON 981589685224802 25/04/2024 11:35:56 BST 49 80.3200 XLON 981589685224988 25/04/2024 11:38:44 BST 60 80.3400 XLON 981589685225462 25/04/2024 11:43:48 BST 51 80.3400 XLON 981589685226141 25/04/2024 11:46:09 BST 24 80.3600 XLON 981589685226716 25/04/2024 11:46:09 BST 39 80.3600 XLON 981589685226715 25/04/2024 11:51:54 BST 42 80.2600 XLON 981589685227642 25/04/2024 11:53:12 BST 43 80.2200 XLON 981589685227944 25/04/2024 11:58:10 BST 75 80.2000 XLON 981589685228558 25/04/2024 12:02:24 BST 78 80.2200 XLON 981589685229206 25/04/2024 12:06:02 BST 101 80.3000 XLON 981589685229745 25/04/2024 12:09:35 BST 11 80.3200 XLON 981589685230282 25/04/2024 12:09:35 BST 55 80.3200 XLON 981589685230283 25/04/2024 12:13:14 BST 79 80.4200 XLON 981589685231168 25/04/2024 12:19:53 BST 133 80.5200 XLON 981589685231767 25/04/2024 12:20:18 BST 53 80.5000 XLON 981589685231904 25/04/2024 12:26:45 BST 108 80.5400 XLON 981589685232571 25/04/2024 12:30:38 BST 84 80.6200 XLON 981589685233126 25/04/2024 12:31:28 BST 18 80.6200 XLON 981589685233217 25/04/2024 12:31:28 BST 31 80.6200 XLON 981589685233218 25/04/2024 12:35:17 BST 56 80.6400 XLON 981589685233540 25/04/2024 12:35:55 BST 76 80.6200 XLON 981589685233627 25/04/2024 12:41:57 BST 129 80.5800 XLON 981589685234180 25/04/2024 12:45:15 BST 45 80.6200 XLON 981589685234606 25/04/2024 12:45:30 BST 44 80.6200 XLON 981589685234631 25/04/2024 12:47:23 BST 62 80.7000 XLON 981589685234887 25/04/2024 12:49:32 BST 46 80.6000 XLON 981589685235156 25/04/2024 12:49:32 BST 64 80.6200 XLON 981589685235150 25/04/2024 12:56:56 BST 89 80.6800 XLON 981589685236045 25/04/2024 13:01:07 BST 28 80.6800 XLON 981589685236960 25/04/2024 13:01:07 BST 31 80.6800 XLON 981589685236959 25/04/2024 13:01:07 BST 65 80.6800 XLON 981589685236961 25/04/2024 13:04:15 BST 52 80.6200 XLON 981589685237363 25/04/2024 13:08:56 BST 30 80.7200 XLON 981589685238058 25/04/2024 13:09:03 BST 16 80.7200 XLON 981589685238063 25/04/2024 13:09:11 BST 16 80.7200 XLON 981589685238082 25/04/2024 13:09:38 BST 1 80.7200 XLON 981589685238107 25/04/2024 13:09:38 BST 41 80.7200 XLON 981589685238106 25/04/2024 13:09:42 BST 25 80.7000 XLON 981589685238110 25/04/2024 13:09:42 BST 29 80.7000 XLON 981589685238111 25/04/2024 13:09:42 BST 137 80.7000 XLON 981589685238112 25/04/2024 13:15:41 BST 5 80.6400 XLON 981589685238999 25/04/2024 13:15:41 BST 114 80.6400 XLON 981589685239000 25/04/2024 13:17:28 BST 73 80.6000 XLON 981589685239270 25/04/2024 13:23:27 BST 47 80.6400 XLON 981589685240049 25/04/2024 13:23:27 BST 68 80.6400 XLON 981589685240046 25/04/2024 13:23:47 BST 55 80.6400 XLON 981589685240072 25/04/2024 13:30:26 BST 1 80.5400 XLON 981589685240884 25/04/2024 13:30:58 BST 23 80.5400 XLON 981589685241033 25/04/2024 13:30:58 BST 106 80.5400 XLON 981589685241032 25/04/2024 13:30:58 BST 10 80.5600 XLON 981589685241036 25/04/2024 13:30:58 BST 24 80.5600 XLON 981589685241034 25/04/2024 13:30:58 BST 32 80.5600 XLON 981589685241035 25/04/2024 13:30:58 BST 39 80.5600 XLON 981589685241037 25/04/2024 13:30:58 BST 7 80.5800 XLON 981589685241039 25/04/2024 13:30:58 BST 24 80.5800 XLON 981589685241038 25/04/2024 13:31:00 BST 50 80.5200 XLON 981589685241064 25/04/2024 13:31:51 BST 10 80.4800 XLON 981589685241288 25/04/2024 13:31:51 BST 38 80.4800 XLON 981589685241289 25/04/2024 13:32:55 BST 71 80.3800 XLON 981589685241410 25/04/2024 13:33:46 BST 72 80.4200 XLON 981589685241778 25/04/2024 13:36:36 BST 164 80.5000 XLON 981589685242394 25/04/2024 13:37:53 BST 86 80.3800 XLON 981589685242636 25/04/2024 13:38:39 BST 79 80.3400 XLON 981589685242800 25/04/2024 13:39:44 BST 42 80.3400 XLON 981589685242991 25/04/2024 13:39:44 BST 42 80.3400 XLON 981589685242992 25/04/2024 13:40:34 BST 47 80.3200 XLON 981589685243132 25/04/2024 13:41:00 BST 71 80.2800 XLON 981589685243185 25/04/2024 13:42:45 BST 4 80.1800 XLON 981589685243477 25/04/2024 13:42:45 BST 38 80.1800 XLON 981589685243476 25/04/2024 13:42:45 BST 75 80.1800 XLON 981589685243473 25/04/2024 13:45:14 BST 155 80.2000 XLON 981589685243863 25/04/2024 13:46:01 BST 82 80.0600 XLON 981589685244041 25/04/2024 13:47:56 BST 33 80.0400 XLON 981589685244400 25/04/2024 13:47:56 BST 54 80.0400 XLON 981589685244401 25/04/2024 13:47:56 BST 55 80.0400 XLON 981589685244402 25/04/2024 13:50:21 BST 155 80.0200 XLON 981589685244735 25/04/2024 13:51:44 BST 45 80.0000 XLON 981589685244890 25/04/2024 13:53:29 BST 33 80.0200 XLON 981589685245208 25/04/2024 13:53:29 BST 74 80.0200 XLON 981589685245207 25/04/2024 13:55:01 BST 46 79.9800 XLON 981589685245517 25/04/2024 13:55:01 BST 66 79.9800 XLON 981589685245518 25/04/2024 13:57:16 BST 130 79.8800 XLON 981589685245762 25/04/2024 13:59:09 BST 50 79.9000 XLON 981589685245904 25/04/2024 13:59:09 BST 53 79.9000 XLON 981589685245905 25/04/2024 14:02:44 BST 13 79.8800 XLON 981589685246432 25/04/2024 14:02:49 BST 13 79.8800 XLON 981589685246433 25/04/2024 14:02:50 BST 13 79.9000 XLON 981589685246435 25/04/2024 14:02:50 BST 41 79.9000 XLON 981589685246436 25/04/2024 14:03:27 BST 7 79.8600 XLON 981589685246504 25/04/2024 14:03:27 BST 164 79.8600 XLON 981589685246503 25/04/2024 14:05:30 BST 13 79.8200 XLON 981589685246713 25/04/2024 14:05:30 BST 108 79.8200 XLON 981589685246714 25/04/2024 14:07:14 BST 23 79.7600 XLON 981589685246797 25/04/2024 14:07:14 BST 62 79.7600 XLON 981589685246796 25/04/2024 14:07:47 BST 42 79.7200 XLON 981589685246912 25/04/2024 14:09:37 BST 88 79.7600 XLON 981589685247238 25/04/2024 14:10:52 BST 70 79.7600 XLON 981589685247435 25/04/2024 14:11:45 BST 46 79.8000 XLON 981589685247624 25/04/2024 14:12:46 BST 12 79.7800 XLON 981589685248019 25/04/2024 14:12:46 BST 48 79.7800 XLON 981589685248020 25/04/2024 14:13:16 BST 62 79.7400 XLON 981589685248183 25/04/2024 14:15:24 BST 122 79.8000 XLON 981589685248832 25/04/2024 14:17:08 BST 87 79.9200 XLON 981589685249173 25/04/2024 14:18:18 BST 47 79.8200 XLON 981589685249414 25/04/2024 14:19:15 BST 46 79.7400 XLON 981589685249760 25/04/2024 14:19:15 BST 51 79.7400 XLON 981589685249761 25/04/2024 14:20:23 BST 58 79.6800 XLON 981589685250082 25/04/2024 14:23:10 BST 137 79.6000 XLON 981589685251037 25/04/2024 14:24:35 BST 79 79.5800 XLON 981589685251306 25/04/2024 14:26:56 BST 13 79.5600 XLON 981589685252047 25/04/2024 14:26:56 BST 17 79.5600 XLON 981589685252049 25/04/2024 14:26:56 BST 21 79.5600 XLON 981589685252048 25/04/2024 14:28:00 BST 178 79.5400 XLON 981589685252248 25/04/2024 14:29:38 BST 49 79.6400 XLON 981589685252700 25/04/2024 14:29:39 BST 44 79.6400 XLON 981589685252704 25/04/2024 14:30:03 BST 72 79.6000 XLON 981589685253053 25/04/2024 14:31:00 BST 54 79.6600 XLON 981589685254193 25/04/2024 14:32:02 BST 68 79.6600 XLON 981589685255885 25/04/2024 14:32:38 BST 56 79.6600 XLON 981589685256397 25/04/2024 14:32:45 BST 75 79.6200 XLON 981589685256556 25/04/2024 14:34:08 BST 102 79.5400 XLON 981589685257401 25/04/2024 14:35:59 BST 2 79.5000 XLON 981589685258728 25/04/2024 14:35:59 BST 41 79.5000 XLON 981589685258727 25/04/2024 14:36:08 BST 25 79.4600 XLON 981589685258851 25/04/2024 14:36:08 BST 41 79.4600 XLON 981589685258850 25/04/2024 14:36:08 BST 48 79.4600 XLON 981589685258848 25/04/2024 14:36:08 BST 50 79.4600 XLON 981589685258849 25/04/2024 14:37:41 BST 23 79.3800 XLON 981589685259555 25/04/2024 14:37:41 BST 48 79.3800 XLON 981589685259556 25/04/2024 14:37:41 BST 93 79.4000 XLON 981589685259554 25/04/2024 14:38:30 BST 56 79.3400 XLON 981589685259957 25/04/2024 14:39:31 BST 73 79.3800 XLON 981589685260470 25/04/2024 14:39:55 BST 70 79.3800 XLON 981589685260643 25/04/2024 14:40:03 BST 44 79.3200 XLON 981589685260729 25/04/2024 14:40:31 BST 40 79.2800 XLON 981589685261017 25/04/2024 14:41:28 BST 97 79.2800 XLON 981589685261351 25/04/2024 14:43:41 BST 84 79.3600 XLON 981589685262267 25/04/2024 14:43:41 BST 98 79.3600 XLON 981589685262268 25/04/2024 14:45:49 BST 22 79.5800 XLON 981589685262885 25/04/2024 14:45:49 BST 41 79.5800 XLON 981589685262887 25/04/2024 14:45:49 BST 42 79.5800 XLON 981589685262886 25/04/2024 14:46:01 BST 13 79.5400 XLON 981589685263019 25/04/2024 14:46:47 BST 112 79.6400 XLON 981589685263227 25/04/2024 14:47:34 BST 20 79.6800 XLON 981589685263495 25/04/2024 14:47:34 BST 22 79.6800 XLON 981589685263494 25/04/2024 14:48:17 BST 10 79.6200 XLON 981589685263642 25/04/2024 14:48:17 BST 34 79.6200 XLON 981589685263643 25/04/2024 14:48:34 BST 24 79.6000 XLON 981589685263742 25/04/2024 14:48:34 BST 91 79.6000 XLON 981589685263743 25/04/2024 14:49:03 BST 50 79.5400 XLON 981589685263867 25/04/2024 14:50:20 BST 59 79.6000 XLON 981589685264289 25/04/2024 14:50:20 BST 80 79.6000 XLON 981589685264290 25/04/2024 14:51:25 BST 62 79.6200 XLON 981589685264599 25/04/2024 14:51:43 BST 83 79.6000 XLON 981589685264688 25/04/2024 14:53:25 BST 17 79.6200 XLON 981589685265375 25/04/2024 14:53:25 BST 24 79.6200 XLON 981589685265374 25/04/2024 14:53:42 BST 78 79.6000 XLON 981589685265482 25/04/2024 14:53:48 BST 51 79.5800 XLON 981589685265498 25/04/2024 14:55:32 BST 1 79.5400 XLON 981589685266142 25/04/2024 14:55:32 BST 22 79.5400 XLON 981589685266140 25/04/2024 14:55:32 BST 42 79.5400 XLON 981589685266141 25/04/2024 14:55:59 BST 141 79.4800 XLON 981589685266221 25/04/2024 14:58:50 BST 13 79.7400 XLON 981589685267410 25/04/2024 14:58:50 BST 20 79.7400 XLON 981589685267409 25/04/2024 14:58:57 BST 12 79.7200 XLON 981589685267462 25/04/2024 14:58:57 BST 186 79.7200 XLON 981589685267461 25/04/2024 14:59:11 BST 10 79.7200 XLON 981589685267530 25/04/2024 14:59:38 BST 10 79.7200 XLON 981589685267601 25/04/2024 14:59:38 BST 10 79.7200 XLON 981589685267602 25/04/2024 14:59:38 BST 10 79.7200 XLON 981589685267603 25/04/2024 14:59:57 BST 11 79.7200 XLON 981589685267771 25/04/2024 14:59:57 BST 97 79.7200 XLON 981589685267777 25/04/2024 15:00:16 BST 42 79.6800 XLON 981589685267905 25/04/2024 15:01:12 BST 10 79.6800 XLON 981589685268241 25/04/2024 15:02:12 BST 49 79.7000 XLON 981589685268615 25/04/2024 15:02:12 BST 50 79.7000 XLON 981589685268614 25/04/2024 15:02:34 BST 66 79.7600 XLON 981589685268778 25/04/2024 15:05:00 BST 192 79.6800 XLON 981589685269613 25/04/2024 15:05:29 BST 76 79.7000 XLON 981589685269780 25/04/2024 15:07:00 BST 175 79.7800 XLON 981589685270314 25/04/2024 15:08:22 BST 58 79.7800 XLON 981589685270699 25/04/2024 15:08:52 BST 48 79.7800 XLON 981589685270874 25/04/2024 15:10:18 BST 14 79.8600 XLON 981589685271279 25/04/2024 15:10:18 BST 33 79.8600 XLON 981589685271280 25/04/2024 15:10:34 BST 16 79.8600 XLON 981589685271338 25/04/2024 15:10:34 BST 78 79.8600 XLON 981589685271339 25/04/2024 15:12:56 BST 20 79.9200 XLON 981589685272229 25/04/2024 15:13:50 BST 25 79.9600 XLON 981589685272573 25/04/2024 15:13:50 BST 28 79.9600 XLON 981589685272574 25/04/2024 15:13:51 BST 25 79.9600 XLON 981589685272578 25/04/2024 15:14:15 BST 23 79.9600 XLON 981589685272655 25/04/2024 15:14:43 BST 22 79.9600 XLON 981589685272892 25/04/2024 15:15:06 BST 22 79.9600 XLON 981589685273013 25/04/2024 15:15:54 BST 18 80.0400 XLON 981589685273344 25/04/2024 15:15:54 BST 144 80.0400 XLON 981589685273343 25/04/2024 15:16:01 BST 10 80.0000 XLON 981589685273362 25/04/2024 15:16:01 BST 170 80.0000 XLON 981589685273363 25/04/2024 15:17:43 BST 108 80.0000 XLON 981589685273950 25/04/2024 15:18:31 BST 91 80.0600 XLON 981589685274170 25/04/2024 15:20:32 BST 5 80.1200 XLON 981589685274524 25/04/2024 15:20:32 BST 51 80.1200 XLON 981589685274523 25/04/2024 15:20:32 BST 61 80.1200 XLON 981589685274526 25/04/2024 15:21:25 BST 173 80.1200 XLON 981589685274784 25/04/2024 15:23:01 BST 47 80.1200 XLON 981589685275177 25/04/2024 15:24:30 BST 107 80.2000 XLON 981589685275491 25/04/2024 15:25:06 BST 49 80.2000 XLON 981589685275603 25/04/2024 15:25:06 BST 51 80.2000 XLON 981589685275602 25/04/2024 15:27:21 BST 19 80.3200 XLON 981589685276849 25/04/2024 15:27:26 BST 17 80.3200 XLON 981589685276858 25/04/2024 15:27:26 BST 30 80.3200 XLON 981589685276859 25/04/2024 15:27:26 BST 57 80.3200 XLON 981589685276857 25/04/2024 15:27:27 BST 17 80.3200 XLON 981589685276867 25/04/2024 15:27:27 BST 50 80.3200 XLON 981589685276866 25/04/2024 15:27:48 BST 87 80.2800 XLON 981589685276931 25/04/2024 15:28:57 BST 51 80.2600 XLON 981589685277323 25/04/2024 15:30:15 BST 73 80.3000 XLON 981589685277954 25/04/2024 15:30:16 BST 71 80.2800 XLON 981589685277970 25/04/2024 15:30:20 BST 48 80.2600 XLON 981589685278021 25/04/2024 15:31:41 BST 101 80.3600 XLON 981589685278753 25/04/2024 15:32:35 BST 48 80.3200 XLON 981589685279424 25/04/2024 15:33:07 BST 49 80.2800 XLON 981589685279912 25/04/2024 15:34:24 BST 107 80.2200 XLON 981589685280610 25/04/2024 15:35:10 BST 87 80.2400 XLON 981589685280961 25/04/2024 15:36:00 BST 29 80.2200 XLON 981589685281347 25/04/2024 15:36:00 BST 37 80.2200 XLON 981589685281348 25/04/2024 15:37:40 BST 124 80.2000 XLON 981589685281845 25/04/2024 15:38:03 BST 46 80.1800 XLON 981589685282027 25/04/2024 15:38:18 BST 59 80.1800 XLON 981589685282156 25/04/2024 15:40:31 BST 12 80.1400 XLON 981589685282886 25/04/2024 15:40:31 BST 15 80.1400 XLON 981589685282889 25/04/2024 15:40:31 BST 23 80.1400 XLON 981589685282887 25/04/2024 15:40:31 BST 41 80.1400 XLON 981589685282888 25/04/2024 15:40:31 BST 49 80.1400 XLON 981589685282890 25/04/2024 15:40:53 BST 76 80.1200 XLON 981589685283001 25/04/2024 15:41:08 BST 49 80.1200 XLON 981589685283082 25/04/2024 15:42:10 BST 65 80.0800 XLON 981589685283436 25/04/2024 15:43:51 BST 145 80.1200 XLON 981589685284438 25/04/2024 15:45:51 BST 10 80.0800 XLON 981589685285020 25/04/2024 15:45:51 BST 31 80.0800 XLON 981589685285019 25/04/2024 15:46:08 BST 96 80.0600 XLON 981589685285141 25/04/2024 15:46:28 BST 102 80.0600 XLON 981589685285233 25/04/2024 15:48:09 BST 7 80.1000 XLON 981589685286149 25/04/2024 15:48:09 BST 168 80.1000 XLON 981589685286148 25/04/2024 15:48:50 BST 69 80.0200 XLON 981589685286437 25/04/2024 15:50:26 BST 59 80.1200 XLON 981589685286985 25/04/2024 15:51:27 BST 38 80.0800 XLON 981589685287393 25/04/2024 15:51:27 BST 59 80.0800 XLON 981589685287392 25/04/2024 15:51:30 BST 26 80.0800 XLON 981589685287405 25/04/2024 15:52:31 BST 125 80.0800 XLON 981589685287868 25/04/2024 15:53:44 BST 98 80.0400 XLON 981589685288397 25/04/2024 15:55:41 BST 43 79.9600 XLON 981589685289047 25/04/2024 15:55:42 BST 11 80.0000 XLON 981589685289057 25/04/2024 15:55:42 BST 18 80.0000 XLON 981589685289055 25/04/2024 15:55:42 BST 23 80.0000 XLON 981589685289056 25/04/2024 15:56:14 BST 65 80.0200 XLON 981589685289354 25/04/2024 15:58:41 BST 15 80.1200 XLON 981589685290124 25/04/2024 15:59:03 BST 18 80.1200 XLON 981589685290250 25/04/2024 15:59:03 BST 34 80.1200 XLON 981589685290251 25/04/2024 15:59:06 BST 17 80.1200 XLON 981589685290267 25/04/2024 15:59:09 BST 17 80.1200 XLON 981589685290273 25/04/2024 15:59:11 BST 16 80.1200 XLON 981589685290279 25/04/2024 15:59:11 BST 32 80.1200 XLON 981589685290280 25/04/2024 15:59:11 BST 39 80.1200 XLON 981589685290281 25/04/2024 15:59:35 BST 17 80.1200 XLON 981589685290437 25/04/2024 15:59:35 BST 24 80.1200 XLON 981589685290438 25/04/2024 16:00:55 BST 46 80.2600 XLON 981589685290884 25/04/2024 16:01:01 BST 45 80.2400 XLON 981589685290917 25/04/2024 16:01:13 BST 19 80.2400 XLON 981589685291037 25/04/2024 16:01:13 BST 33 80.2400 XLON 981589685291038 25/04/2024 16:01:32 BST 64 80.2200 XLON 981589685291184 25/04/2024 16:02:24 BST 58 80.2200 XLON 981589685291471 25/04/2024 16:02:24 BST 135 80.2200 XLON 981589685291470 25/04/2024 16:03:27 BST 139 80.2600 XLON 981589685292362 25/04/2024 16:05:07 BST 173 80.1800 XLON 981589685293046 25/04/2024 16:06:35 BST 102 80.1800 XLON 981589685293307 25/04/2024 16:07:30 BST 86 80.1600 XLON 981589685293538 25/04/2024 16:07:57 BST 48 80.1800 XLON 981589685293677 25/04/2024 16:08:09 BST 33 80.1800 XLON 981589685293721 25/04/2024 16:08:09 BST 34 80.1800 XLON 981589685293722 25/04/2024 16:10:01 BST 3 80.1800 XLON 981589685294118 25/04/2024 16:10:01 BST 38 80.1800 XLON 981589685294117 25/04/2024 16:10:22 BST 19 80.2000 XLON 981589685294285 25/04/2024 16:10:22 BST 23 80.2000 XLON 981589685294284 25/04/2024 16:10:45 BST 17 80.2000 XLON 981589685294323 25/04/2024 16:10:51 BST 13 80.2000 XLON 981589685294340 25/04/2024 16:10:51 BST 29 80.2000 XLON 981589685294339 25/04/2024 16:10:55 BST 3 80.1800 XLON 981589685294380 25/04/2024 16:10:55 BST 150 80.1800 XLON 981589685294379 25/04/2024 16:11:36 BST 77 80.1800 XLON 981589685294603 25/04/2024 16:12:31 BST 13 80.1600 XLON 981589685295062 25/04/2024 16:12:31 BST 42 80.1600 XLON 981589685295061 25/04/2024 16:14:15 BST 171 80.1600 XLON 981589685296124 25/04/2024 16:15:36 BST 20 80.2400 XLON 981589685297222 25/04/2024 16:15:36 BST 22 80.2400 XLON 981589685297223 25/04/2024 16:15:49 BST 163 80.2000 XLON 981589685297344 25/04/2024 16:16:15 BST 49 80.1600 XLON 981589685297612 25/04/2024 16:17:18 BST 122 80.1400 XLON 981589685298072 25/04/2024 16:18:04 BST 18 80.1400 XLON 981589685298349 25/04/2024 16:18:04 BST 21 80.1400 XLON 981589685298351 25/04/2024 16:18:04 BST 42 80.1400 XLON 981589685298350 25/04/2024 16:18:04 BST 49 80.1400 XLON 981589685298343 25/04/2024 16:18:24 BST 48 80.1200 XLON 981589685298576 25/04/2024 16:21:09 BST 116 80.1600 XLON 981589685299493 25/04/2024 16:21:12 BST 111 80.1600 XLON 981589685299528 25/04/2024 16:21:21 BST 48 80.1600 XLON 981589685299558 25/04/2024 16:21:35 BST 47 80.1800 XLON 981589685299652 25/04/2024 16:23:11 BST 44 80.2200 XLON 981589685300172 25/04/2024 16:23:51 BST 7 80.2800 XLON 981589685300418 25/04/2024 16:23:51 BST 35 80.2800 XLON 981589685300417 25/04/2024 16:24:14 BST 173 80.2800 XLON 981589685300523 25/04/2024 16:25:07 BST 127 80.2800 XLON 981589685300947 25/04/2024 16:26:06 BST 46 80.2800 XLON 981589685301522 25/04/2024 16:26:06 BST 104 80.2800 XLON 981589685301521 25/04/2024 16:27:32 BST 133 80.3200 XLON 981589685302199 25/04/2024 16:28:06 BST 105 80.3200 XLON 981589685302406 25/04/2024 16:28:39 BST 52 80.3000 XLON 981589685302595 25/04/2024 16:29:12 BST 78 80.3000 XLON 981589685302793

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com