Genf - Der Warenprüf- und Zertifizierungskonzern SGS ist mit Wachstum in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. Zumindest um Währungseinflüsse und Akquisitionseffekte bereinigt ist der Umsatz im ersten Quartal organisch um 7,1 Prozent in die Höhe geklettert. Zudem bestätigte SGS die für die kommenden Jahre gesetzten Ziele. Allerdings machte dem stark international ausgerichteten Konzern die Frankenstärke zu schaffen. In der Berichtswährung sank der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...