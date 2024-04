NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Ein schwaches erstes Quartal gefährde etwas mehr den Ausblick auf 2024, aber mit Blick auf die zweite Hälfte bestehe Zuversicht, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 20:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 20:36 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NL0000235190